Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області вночі 29 березня працює система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"У Львівській області працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу", - написав Козицький.
Повітряні Сили повідомляли про ударний безпілотник у Львівській області.
"Ударний безпілотник у напрямку Стрийського району Львівської області", - написали захисники.
Оновлено 03:12
За словами голови Львівської ОВА, зафіксовано ворожі ударні безпілотники у повітряному просторі області.
"Ще декілька ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі Львівщини! Курс - Стрийський район. Не виходьте з укриттів до відбою", - написав Козицький.
Оновлено 03:16
"Стрий - перебувайте в укриттях", - Повітряні Сили.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.
Також росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.
До речі, Повітряні Сили повідомили про злет бомбардувальника Ту-95МС у Росії. Це носій крилатих ракет, які становлять загрозу всій Україні.
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