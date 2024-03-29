Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области ночью 29 марта работает система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Во Львовской области работает ПВО. Сохраняем информационную тишину", - написал Козицкий.
Воздушные Силы сообщали об ударном беспилотнике во Львовской области.
"Ударный беспилотник в направлении Стрыйского района Львовской робласти", - написали защитники.
Обновлено 03:12
По словам главы Львовской ОВА, зафиксированы вражеские ударные беспилотники в воздушном пространстве области.
"Еще несколько вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве Львовской области! Курс – Стрыйский район. Не выходите из укрытий к отбою", - написал Козицкий.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Обновлено 03:16
"Стрый – находитесь в укрытиях", - Воздушные Силы.
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