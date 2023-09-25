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У Львівській області під час полювання чоловік застрелив свого родича

Львівська область, Понеділок 25 вересня 2023 12:42
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У Львівській області під час полювання чоловік застрелив свого родича Фото: у Львівській області під час полювання чоловік застрелив свого родича (lv.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік випадково застрелив свого родича з мисливського карабіна під час полювання у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що інцидент стався близько 23:30 23 вересня в одному з лісових масивів на території Стрийського району.

За даними поліції, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе, здійснив постріл з мисливського карабіна "Сайга" та влучив у свого племінника - 38-річного мешканця Львова.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

Правоохоронці відкрили справу за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої здійснили смертельний постріл.

Надзвичайні ситуації

8 вересня у Кам'янському Дніпропетровської області застрелили чоловіка. Правоохоронці оголошували про спецоперацію із затримання злочинця.

Раніше п'яний чоловік у центрі Кропивницького на АЗС погрожував людям підірвати гранату, але вирішив втекти, коли зрозумів, що на місце їде поліція. Але правоохоронці, яким довелося стріляти на попередження, затримали його.

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