Во Львовской области во время охоты мужчина застрелил своего родственника

Мужчина случайно застрелил своего родственника из охотничьего карабина во время охоты во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области .

Сообщается, что инцидент произошел около 23:30 23 сентября в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района.

По данным полиции, во время охоты 63-летний житель города Сколе, произвел выстрел из охотничьего карабина "Сайга" и попал в своего племянника - 38-летнего жителя Львова.

По словам охотника, он с родственником охотился за дичью и в темноте перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

Правоохранители открыли дело по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы сроком до пяти лет.

Охотника задержали, скоро суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого произвели смертельный выстрел.

Чрезвычайные ситуации

8 сентября в Каменском Днепропетровской области застрелили мужчину. Правоохранители объявляли о спецоперации по задержанию преступника.

Ранее пьяный мужчина в центре Кропивницкого на АЗС угрожал людям взорвать гранату, но решил сбежать, когда понял, что на место едет полиция. Но правоохранители, которым пришлось стрелять на предупреждение, задержали его.

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