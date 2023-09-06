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У Кропивницькому зі стріляниною затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС

Кропивницький, Середа 06 вересня 2023 13:57
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У Кропивницькому зі стріляниною затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС Фото: гранату погрожував підірвати чоловік на АЗС у Кропивницькому (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Нетверезий чоловік у центрі Кропивницького на АЗС погрожував людям підірвати гранату, але коли зрозумів, що на місце їде поліція, вирішив втекти. Але правоохоронці, яким довелося стріляти на попередження, затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Івана Вигівського.

"Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух", - розповів він.

За словами очільника поліції, тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї.

"Завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий", - констатував Вигівський.

Стрілянина з патрульними у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі поліцейські відкрили стрілянину по водію елітного автомобіля. Машину зупинили, зафіксувавши порушення правил дорожнього руху. Словесний конфлікт між автомобілістом, який поводився неадекватно, переріс у бійку. У результаті патрульний вистрілив у спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер дома. Патрульного затримали після інциденту. Докладніше про цю НП - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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