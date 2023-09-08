У Кам'янському на вулиці застрелили чоловіка, в області проводять поліцейську спецоперацію

У місті Кам'янському (Дніпропетровська область) сьогодні, 8 вересня, застрелили чоловіка. Правоохоронці оголосили про проведення спецоперації із затримання злочинця в усьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кам'янське районне управління поліції.

Деталі справи

Близько 13-ї години у місті Кам’янське 30-річний зловмисник спричинив смертельне вогнепальне поранення чоловіку. Внаслідок вогнепального поранення 29-річний потерпілий загинув.

Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі "Subaru Forester" сірого кольору.

В області оголосили про проведення спецоперації

Для виявлення автомобіля та затримання причетного до стрілянини на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію, орієнтовані усі наряди поліції.

Фото з місця події (nashreporter.com)

"Поліція просить з порозумінням поставитись до проведених заходів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Надзвичайні події в Україні

Нетверезий чоловік у центрі Кропивницького на АЗС погрожував людям підірвати гранату, але коли зрозумів, що на місце їде поліція, вирішив втекти. Але правоохоронці, яким довелося стріляти на попередження, затримали його.

Також шахраї використовували фотографію глави МОЗ України для продажу неіснуючих ліків. Правоохоронцям вдалося ліквідувати схему і затримати її організаторів.

Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який розпочав стрільбу в центрі Дніпра. Місцевий мешканець із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета.