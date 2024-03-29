У Львівській області під час атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

Масована атака 29 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожі ракети долетіли до західних областей. Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Черкаській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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