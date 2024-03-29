Во Львовской области во время атаки был поврежден объект критической инфраструктуры

Массированная атака 29 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Вражеские ракеты долетели до западных областей. Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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