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Во Львовской области во время атаки был поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры 29 марта (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Львовскую область 29 марта россияне атаковали беспилотниками и ракетами. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, этой ночью Львовскую область атаковали 11 "Шахедов" и две ракеты типа "Кинжал". Силы ПВО сбили все вражеские дроны, но ракеты уничтожить не удалось.

Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в регионе. В результате атаки никто не пострадал.

"Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", - добавил Козицкий.

 

Массированная атака 29 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Вражеские ракеты долетели до западных областей. Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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