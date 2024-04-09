У Львівській області через атаку дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

У Львівській області внаслідок атаки російських дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області", - заявив він.
Проте, за його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.
"Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", - додав голова ОВА.
Він зазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.
Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.
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