У Львівській області через атаку дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

"Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області", - заявив він.

Проте, за його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

"Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", - додав голова ОВА.

Він зазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.