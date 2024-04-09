Во Львовской области из-за атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львовской области в результате атаки российских дронов поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области", - заявил он.
Однако, по его словам, обломки дронов повредили объект критической инфраструктуры.
"Был пожар, его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", - добавил глава ОГА.
Он отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
В ночь с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.
Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.
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