У Львівській області працює ППО
Під час атаки ударними безпілотниками з боку Росії у Львівській області повідомили про роботу Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
"На Львівщині працює ППО", - написав він.
Раніше Козицький повідомив, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий.
О 3:46 він попередив про ще одну групу дронів, що рухаються на Львівську область з боку Тернопільщини.
Нагадаємо, російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомляється, що ворог запустив дрони з південного напрямку.
Вибухи вже пролунали у Полтавській області.
Також звуки вибухів чули на Хмельниччині.
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