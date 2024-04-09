ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області працює ППО

Вівторок 09 квітня 2024 03:42
UA EN RU
У Львівській області працює ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Під час атаки ударними безпілотниками з боку Росії у Львівській області повідомили про роботу Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"На Львівщині працює ППО", - написав він.

Раніше Козицький повідомив, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий.

О 3:46 він попередив про ще одну групу дронів, що рухаються на Львівську область з боку Тернопільщини.

Нагадаємо, російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомляється, що ворог запустив дрони з південного напрямку.

Вибухи вже пролунали у Полтавській області.

Також звуки вибухів чули на Хмельниччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче