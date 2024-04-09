У Львівській області працює ППО

Під час атаки ударними безпілотниками з боку Росії у Львівській області повідомили про роботу Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"На Львівщині працює ППО", - написав він. Раніше Козицький повідомив, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий. О 3:46 він попередив про ще одну групу дронів, що рухаються на Львівську область з боку Тернопільщини.