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У Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП: є загиблі

Львівська область, Неділя 17 грудня 2023 08:47
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У Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП: є загиблі Фото: у Львівській області сталося смертельне ДТП з військовими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з військовими сталося у Львівській області 16 грудня. Внаслідок аварії є загиблі, зокрема, один з керівників Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецтрансслужби у Facebook та Zaxid.net.

Зазначається, що аварія сталася близько 14:30 вчора, 16 грудня. За даними ЗМІ, легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах зіткнувся з вантажівкою Volvo. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

В легковику було четверо осіб: заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор, підполковник Кравець Василь, солдат Сологуб Дмитро та громадянка Дубровська Наталія. Всі четверо загинули внаслідок ДТП. Вони отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків.

Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

У Держспецтрансслужби, яка входить до структури Міноборони, зазначають, що є співробітники були у робочому відряджені.

У Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП: є загиблі

Фото: полковник Жигунов Віктор (facebook.com/uadsst)

Нагадаємо, 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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