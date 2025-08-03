Львівщину накрила масштабна негода, в деяких селах випав град: опубліковано відео

Зазначимо, українські синоптики раніше прогнозували, що на вихідних 2-3 серпня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.