Львовскую область накрыла масштабная непогода, в некоторых селах выпал град: опубликовано видео

Отметим, украинские синоптики ранее прогнозировали, что на выходных 2-3 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.