Дощі з грозами та до +35: де в Україні можливі опади на вихідних
На вихідних 2-3 серпня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
Як зазначила синоптик, 2 та 3 серпня температура повітря в Україні суттєво не зміниться.
Протягом дня очікується +25+28 градусів, на півдні та сході +30+33 градуси, в неділю у південній частині місцями температура повітря сягне +33+35 градусів.
Переважно в країні буде сухо. Лише локальні дощі з грозами можливі у суботу на Рівненщині та в Карпатах.
Тим часом у неділю, за даними Діденко, є ймовірність грозових окремих дощів на сході, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях.
Погода в Києві
У столиці перші вихідні серпня обіцяють бути сонячними, сухими та комфортними. Температура сягатиме +26+28 градусів.
Як діяти під час негоди
Через негоду громадянам радять не перебувати поруч із білбордами, лініями електропередач та великими деревами, а також не паркувати авто біля них.
Крім того, варто щільно зачинити вікна й прибрати з відкритих балконів речі, які може зірвати вітер.
Під час грози необхідно уникати води, сховатися в приміщенні або безпечному місці, вимкнути електроприлади, триматися подалі від металевих предметів і уникати високих місць.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.
Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.