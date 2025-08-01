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Дощі з грозами та до +35: де в Україні можливі опади на вихідних

П'ятниця 01 серпня 2025 12:48
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Дощі з грозами та до +35: де в Україні можливі опади на вихідних Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 2-3 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На вихідних 2-3 серпня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Як зазначила синоптик, 2 та 3 серпня температура повітря в Україні суттєво не зміниться.

Протягом дня очікується +25+28 градусів, на півдні та сході +30+33 градуси, в неділю у південній частині місцями температура повітря сягне +33+35 градусів.

Переважно в країні буде сухо. Лише локальні дощі з грозами можливі у суботу на Рівненщині та в Карпатах.

Тим часом у неділю, за даними Діденко, є ймовірність грозових окремих дощів на сході, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях.

Погода в Києві

У столиці перші вихідні серпня обіцяють бути сонячними, сухими та комфортними. Температура сягатиме +26+28 градусів.

Як діяти під час негоди

Через негоду громадянам радять не перебувати поруч із білбордами, лініями електропередач та великими деревами, а також не паркувати авто біля них.

Крім того, варто щільно зачинити вікна й прибрати з відкритих балконів речі, які може зірвати вітер.

Під час грози необхідно уникати води, сховатися в приміщенні або безпечному місці, вимкнути електроприлади, триматися подалі від металевих предметів і уникати високих місць.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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