UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

На Львівщині одна з міськрад перейшла на дистанційку через спеку

02:48 04.08.2026 Вт
1 хв
Дітям і медикам також забезпечили окремі умови на час спеки
aimg Катерина Коваль
Фото: через аномальну спеку в Україні змінюють графік роботи держустанов (Getty Images)

У Ходорові на Львівщині міський голова запровадив скорочений робочий день та дистанційну роботу для працівників міської ради через аномальну спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Ходорівського міського голови.

Як зміниться графік роботи

З 4 серпня 2026 року на період спекотної погоди (температура повітря вище +30 градусів за Цельсієм) у міській раді Ходорова та її структурних підрозділах встановили скорочений робочий день - з 08:00 до 12:00, а з 12:00 до 17:00 працівників перевели на дистанційну роботу.

При цьому працівники зобов'язані виконувати посадові обов'язки, відповідати на дзвінки, перевіряти пошту та оперативно відповідати на листи. Скорочення тривалості робочого часу відбувається зі збереженням повної заробітної плати.

Які ще заходи передбачило рішення

Розпорядження також зобов'язує:

  • забезпечити безпечне перебування дітей у закладі дошкільної освіти "Ромашка";
  • організувати цілодобове водопостачання в місті на період спеки;
  • забезпечити безпечні умови праці для медиків та комфортне перебування пацієнтів у міській лікарні.

Нагадаємо, хвиля спеки, що охопила зараз і Львівщину, вже побила низку температурних рекордів по всій країні - денні максимуми перевищили попередні історичні значення в різних областях.

Читайте також, яким може бути останній місяць літа в Україні загалом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львівська областьПогодаДистанційне навчання