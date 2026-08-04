На Львовщине один из горсоветов перешел на дистанционку из-за жары

В Ходорове Львовской области городской голова ввел сокращенный рабочий день и дистанционную работу для работников городского совета из-за аномальной жары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение городского головы Ходоровского.
С 4 августа 2026 г. на период жаркой погоды (температура воздуха выше +30 градусов по Цельсию) в городском совете Ходорова и его структурных подразделениях установили сокращенный рабочий день - с 08:00 до 12:00, а с 12:00 до 17:00 работников перевели на дистанционную работу.
При этом работники обязаны выполнять должностные обязанности, отвечать на звонки, проверять почту и оперативно отвечать на письма. Сокращение продолжительности рабочего времени происходит с сохранением полной заработной платы.
Распоряжение также обязывает:
Напомним, охватившая сейчас и Львовщину волна жары уже побила ряд температурных рекордов по всей стране - дневные максимумы превысили предыдущие исторические значения в разных областях.
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