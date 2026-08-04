На Львівщині одна з міськрад перейшла на дистанційку через спеку

У Ходорові на Львівщині міський голова запровадив скорочений робочий день та дистанційну роботу для працівників міської ради через аномальну спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Ходорівського міського голови.

Як зміниться графік роботи

З 4 серпня 2026 року на період спекотної погоди (температура повітря вище +30 градусів за Цельсієм) у міській раді Ходорова та її структурних підрозділах встановили скорочений робочий день - з 08:00 до 12:00, а з 12:00 до 17:00 працівників перевели на дистанційну роботу.

При цьому працівники зобов'язані виконувати посадові обов'язки, відповідати на дзвінки, перевіряти пошту та оперативно відповідати на листи. Скорочення тривалості робочого часу відбувається зі збереженням повної заробітної плати.

Які ще заходи передбачило рішення

Розпорядження також зобов'язує: