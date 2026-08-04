На Львовщине один из горсоветов перешел на дистанционку из-за жары

В Ходорове Львовской области городской голова ввел сокращенный рабочий день и дистанционную работу для работников городского совета из-за аномальной жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение городского головы Ходоровского.

Как изменится график работы

С 4 августа 2026 г. на период жаркой погоды (температура воздуха выше +30 градусов по Цельсию) в городском совете Ходорова и его структурных подразделениях установили сокращенный рабочий день - с 08:00 до 12:00, а с 12:00 до 17:00 работников перевели на дистанционную работу.

При этом работники обязаны выполнять должностные обязанности, отвечать на звонки, проверять почту и оперативно отвечать на письма. Сокращение продолжительности рабочего времени происходит с сохранением полной заработной платы.

Какие еще меры предусмотрели решения

Распоряжение также обязывает: