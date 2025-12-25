ua en ru
У Черкаській області оголосили підозру директору спецшколи через масове отруєння дітей

Четвер 25 грудня 2025 19:10
У Черкаській області сталося масове отруєння учнів спецшколи
Автор: Тетяна Веремєєва

У Черкаській області директору спеціальної школи повідомили про підозру після масового отруєння вихованців та працівників закладу. Внаслідок зараження бактерією Salmonella enterica постраждали 14 дітей та 6 дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

За даними слідства, до лікарні звернулися 20 осіб, які є вихованцями та співробітниками школи-інтернату. Під час лабораторних досліджень у постраждалих підтвердили зараження бактерією Salmonella enterica.

Згідно з результатами судово-медичних експертиз, збудник інфекції також виявили на кухонному посуді харчоблоку закладу.

У прокуратурі зазначили, що посадовець, який відповідав за організацію харчування та дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, не забезпечив належний санітарний режим. Це, за версією слідства, і призвело до масового зараження.

Директору школи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Черкаської області.

Водночас у прокуратурі наголошують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше РБК-Україна писало, що клієнт, який отруївся їжею в ресторані, має право вимагати від закладу компенсацію - як за лікування, так і за моральну шкоду. Юрист пояснює, що для цього потрібно зафіксувати отруєння у лікаря, подати письмову претензію ресторану, а у разі відмови - звернутися до Держпродспоживслужби або до суду з доказами.

Також ми розповідали, як зберегти продукти під час відключення електроенергії, особливо у святковий період. РБК-Україна пояснює, скільки холодильник і морозилка тримають холод без світла, як правильно користуватися балконом узимку, зробити імпровізовані "акумулятори холоду", а також які страви потрібно з’їсти першими, а що може зберігатися довше, щоб уникнути псування їжі та харчового отруєння.

