На Львівщині автобус "Відень–Київ" потрапив у ДТП, є постраждалі (фото)

Аварія сталася у п’ятницю, 17 січня, близько 08:00 на автодорозі Київ–Чоп у межах села Любінці Стрийського району.

Рейсовий автобус Setra, за кермом якого перебував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини, наїхав на металевий відбійник, а після цього врізався в дерево.

Скільки людей постраждали

На момент ДТП у салоні автобуса перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, дев’ятеро людей віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою.

Семеро з них було доставлено до лікарні, де лікарі наразі уточнюють діагнози.

Фото: на Львівщині автобус "Відень–Київ" потрапив у ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)

Інших пасажирів правоохоронці доправили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції. Там із людьми працюють поліцейські психологи, пасажири можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють слідчі та інші правоохоронці. Поліція встановлює всі обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події.