Львів дорожчий за Київ на 15%: скільки коштує квадратний метр у новобудовах України

Лідером за вартістю новобудов залишається Львів. Тут ціна зафіксувалась на рівні 1490 доларів за метр квадратний. Однак найбільше ціна зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Ситуація на первинному ринку нерухомості залишається неоднорідною. У той час як прифронтові регіони демонструють падіння вартості, у відносно безпечних областях ціни продовжують повзти вгору.
Попри нульовий річний приріст у ціні, Київ залишається абсолютним лідером за кількістю об'єктів у продажу - зараз в столиці активні 188 ЖК (+11% за рік). На другому місці йде Львів зі 154 комплексами (+15%).
Найвищу динаміку приросту нових майданчиків зафіксували у Житомирі - кількість ЖК у продажу там зросла одразу на 35% (до 23 об'єктів).
Водночас суттєве скорочення пропозиції спостерігається у Тернополі (мінус 29% за рік, залишилось 48 ЖК) та Сумах (мінус 25%, залишилось всього 6 ЖК), що свідчить про сповільнення темпів нового будівництва у цих містах.
Читайте також про те, що ринок вторинної нерухомості демонструє стрімке зростання у західних та центральних регіонах. Найбільше ціни зросли в Тернополі - тут вартість житла злетіла на третину за рік.
Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири за рік здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Експерти це пояснюють високим попитом і відносною безпекою регіону.