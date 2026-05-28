Львов дороже Киева на 15%: сколько стоит квадратный метр в новостройках Украины

Лидером по стоимости новостроек остается Львов. Здесь цена зафиксировалась на уровне 1490 долларов за метр квадратный. Однако больше всего цена выросла в Хмельницком - на 16% за год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Ситуация на первичном рынке недвижимости остается неоднородной. В то время как прифронтовые регионы демонстрируют падение стоимости, в относительно безопасных областях цены продолжают ползти вверх.
Несмотря на нулевой годовой прирост в цене, Киев остается абсолютным лидером по количеству объектов в продаже - сейчас в столице активны 188 ЖК (+11% за год). На втором месте идет Львов со 154 комплексами (+15%).
Самую высокую динамику прироста новых площадок зафиксировали в Житомире - количество ЖК в продаже там выросло сразу на 35% (до 23 объектов).
В то же время существенное сокращение предложения наблюдается в Тернополе (минус 29% за год, осталось 48 ЖК) и Сумах (минус 25%, осталось всего 6 ЖК), что свидетельствует о замедлении темпов нового строительства в этих городах.
