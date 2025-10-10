Львів ще кілька тижнів не зможе дати опалення, але вже розпочинає "репетиції" блекаутів

У Львові розпочинають тестування інфраструктури

"Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив мер Львова.

Тестують усі критичні системи

Під час тестування відключать світлофори від основного живлення, переведуть їх на альтернативне. Також перевірятимуть твердопаливні котли у школах і лікарнях, дизель-генератори, роботу громадського транспорту та системи зв’язку.

Опалювальний сезон поки не стартує

За словами Садового, найближчими тижнями опалення у місті подавати не будуть.

"Що стосується опалення - справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Ліміт газу на жовтень - 8 млн м³, а для повноцінного старту опалювального сезону потрібно ще 10 млн м³. Потрібно трохи перечекати, щоб узимку тепло таки було", - пояснив мер.

Місто закликає львів’ян підготуватися

Міська влада радить мешканцям організувати альтернативні джерела тепла та бути готовими до можливих обмежень електропостачання. Тепло поки подали лише за заявками у школи, садочки та лікарні.

"Наразі всі система міста у робочому стані", - наголосив Садовий.