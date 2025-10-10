Львов еще несколько недель не сможет дать отопление, но уже начинает "репетиции" блэкаутов

Во Львове начинают тестирование инфраструктуры

"Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это в очередной раз доказала. Завтра переводим Львов в режим тестирования. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу", - отметил мэр Львова.

Тестируют все критические системы

Во время тестирования отключат светофоры от основного питания, переведут их на альтернативное. Также будут проверять твердотопливные котлы в школах и больницах, дизель-генераторы, работу общественного транспорта и системы связи.

Отопительный сезон пока не стартует

По словам Садового, в ближайшие недели отопление в городе подавать не будут.

"Что касается отопления - действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Лимит газа на октябрь - 8 млн м³, а для полноценного старта отопительного сезона нужно еще 10 млн м³. Нужно немного переждать, чтобы зимой тепло таки было", - пояснил мэр.

Город призывает львовян подготовиться

Городские власти советуют жителям организовать альтернативные источники тепла и быть готовыми к возможным ограничениям электроснабжения. Тепло пока подали только по заявкам в школы, садики и больницы.

"Пока все система города в рабочем состоянии", - подчеркнул Садовый.