Львів першим в Україні автоматично показує штрафи за паркування у "Дії": як їх сплатити

Що змінилось для львівських водіїв

"Хороші новини в болючій темі для львівських водіїв! Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія", - розповів посадовець у суботу, 18 жовтня.

Він пояснив, що тепер водії отримали можливість:

миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування;

сплатити його онлайн - у кілька кліків, без паперових повідомлень і листів.

"Так, тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом", - зауважив Забарило.

Він уточнив, що завдяки цьому інформація приходить швидше, сплата - зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях.

"Цей результат - підсумок тривалої й наполегливої роботи нашої команди з профільним міністерством та партнерами. За останні два роки було безліч зустрічей, листування, технічних узгоджень і доопрацювань, щоб усе запрацювало стабільно та зручно для користувачів", - поділився фахівець.

Публікація Забарила (скриншот: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Як швидко сплатити штраф у "Дії"

У прес-службі Управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури пояснили, що інформація щодо постанов про адміністративні правопорушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів доступна у застосунку "Дія":

у розділі "Сервіси";

"Водієві";

"Штрафи ПДР".

"Штрафи ПДР" у застосунку "Дія" (ілюстрація: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Саме там громадяни можуть:

переглянути інформацію про постанову;

перевірити статус оплати;

одразу здійснити оплату онлайн.

"Важливо: тимчасово у додатку "Дія" може відображатися повідомлення "крім штрафів за паркування", - повідомили українцям.

Це пов'язано з тим, що "система ще адаптується".

"Проте при наступному оновленні функціонал працюватиме коректно. Просимо вибачення за тимчасові незручності! Львів продовжує вдосконалювати цифрові сервіси для своїх мешканців - перевірка та оплата штрафів стала простішою та швидшою", - підсумували в Управлінні.

Публікація Управління безпеки та вуличної інфраструктури (скриншот: facebook.com/admin.ubm)