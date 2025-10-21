Львів першим в Україні автоматично показує штрафи за паркування у "Дії": як їх сплатити

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення водіями правил паркування транспортних засобів автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію директора Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Забарила у Facebook.
"Хороші новини в болючій темі для львівських водіїв! Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія", - розповів посадовець у суботу, 18 жовтня.
Він пояснив, що тепер водії отримали можливість:
"Так, тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом", - зауважив Забарило.
Він уточнив, що завдяки цьому інформація приходить швидше, сплата - зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях.
"Цей результат - підсумок тривалої й наполегливої роботи нашої команди з профільним міністерством та партнерами. За останні два роки було безліч зустрічей, листування, технічних узгоджень і доопрацювань, щоб усе запрацювало стабільно та зручно для користувачів", - поділився фахівець.
У прес-службі Управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури пояснили, що інформація щодо постанов про адміністративні правопорушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів доступна у застосунку "Дія":
Саме там громадяни можуть:
"Важливо: тимчасово у додатку "Дія" може відображатися повідомлення "крім штрафів за паркування", - повідомили українцям.
Це пов'язано з тим, що "система ще адаптується".
"Проте при наступному оновленні функціонал працюватиме коректно. Просимо вибачення за тимчасові незручності! Львів продовжує вдосконалювати цифрові сервіси для своїх мешканців - перевірка та оплата штрафів стала простішою та швидшою", - підсумували в Управлінні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила паркування, про які водіям не можна забувати, й де саме залишати транспортний засіб категорично заборонено.
Крім того, ми пояснювали, як мешканці Києва можуть перевірити наявність вільних місць на парковках для транспортних засобів "у кілька кліків" (онлайн).
Читайте також, як водіям в Україні швидко перевірити наявність штрафу за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) та сплатити його без зайвих проблем у різний спосіб - як онлайн, так і офлайн.