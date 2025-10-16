Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)

Львів готується до складної зими. Планується, зокрема, запуск в роботу першої черги Пунктів незламності на тлі похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у Львові "цей тиждень і наступний триває тестування функціонування всіх систем міста".
Так, з минулого тижня розпочали перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.
Вже було протестовано роботу світлофорів в умовах відсутності електроенергії.
"А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати", - поділився Москаленко.
Уточнюється, що станом на 15 жовтня у Львові було перевірено вже понад 500 багатоповерхових будинків.
Найближчим часом планується "тестування водопостачання", роботи громадського транспорту (на випадок відсутності централізованого електропостачання).
"Перевіряємо також роботу Пунктів незламності першої черги - це 21 локація. Зверну увагу, що на суботу-неділю (18-19 жовтня, - Ред.) прогнозують похолодання, а з вівторка буде потепління. Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності", - повідомив заступник міського голови.
Згідно з інформацією Москаленка, опалення в місті подають зараз до 286 об'єктів - шкіл, садочків, лікарень.
"І станом на сьогодні ми вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень", - наголосив він.
З огляду на таку ситуацію, всіх мешканців міста просять готуватися до складної зими:
"Це все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму", - зауважив Москаленко.
Крім того, він попросив громадян інформувати владу про речі, які "з боку міста необхідно поправити".
Для цього працює відповідна "гаряча лінія": 15-80.
В цілому у Львові було напрацьовано три черги локацій Пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв:
Мешканцям і гостям міста пояснили, що всі вони "будуть запускатися в роботу залежно від ситуації й потреби".
Уточнюється, що одним із Пунктів незламності першої черги є локація у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вулиця Костя Левицького, 67).
Голова району Юрій Лукашевський зауважив, що цей пункт оснащений всім необхідним, щоб:
"Тут є дві буржуйки, запас дров для них, запас води у баку на тисячу літрів, душ, туалети, доступ до інтернет-зв'язку через старлінки. Також тут можна зробити собі гарячий чай чи каву. У разі крайньої загрози - тут є два входи й виходи", - розповів посадовець.
Він додав, що автономне живлення там забезпечують сонячні панелі й дизельний генератор.
"Наш Пункт незламності разом із тим є укриттям. Мешканці району ним активно користуються. Зокрема минулого обстрілу тут було більше 80 людей. І це, як на мене, важлива функція Пункту незламності, адже війна триває. Тому зараз це приміщення відкрите на випадок повітряної тривоги", - підсумував Лукашевський.
Пункти незламності першої черги - це 21 локація у шістьох районах Львова.
Планується орієнтовно, що вони будуть відкриті:
Водночас за потреби Пункти незламності в місті працюватимуть цілодобово.
Нижче наводимо адреси Пунктів незламності першої черги.
Залізничний район:
Галицький район:
Франківський район:
Шевченківський район:
Личаківський район:
Сихівський район:
