Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)

Як саме готується Львів до похолодання та зими

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у Львові "цей тиждень і наступний триває тестування функціонування всіх систем міста".

Так, з минулого тижня розпочали перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.

Вже було протестовано роботу світлофорів в умовах відсутності електроенергії.

"А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати", - поділився Москаленко.

Уточнюється, що станом на 15 жовтня у Львові було перевірено вже понад 500 багатоповерхових будинків.

Найближчим часом планується "тестування водопостачання", роботи громадського транспорту (на випадок відсутності централізованого електропостачання).

"Перевіряємо також роботу Пунктів незламності першої черги - це 21 локація. Зверну увагу, що на суботу-неділю (18-19 жовтня, - Ред.) прогнозують похолодання, а з вівторка буде потепління. Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності", - повідомив заступник міського голови.

Про що влада просить місцевих мешканців

Згідно з інформацією Москаленка, опалення в місті подають зараз до 286 об'єктів - шкіл, садочків, лікарень.

"І станом на сьогодні ми вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень", - наголосив він.

З огляду на таку ситуацію, всіх мешканців міста просять готуватися до складної зими:

перевірити у своїх будинках (незалежно чи це будинок ЛКП чи ОСББ) роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров;

перевірити, чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та ін;

мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг.

"Це все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму", - зауважив Москаленко.

Крім того, він попросив громадян інформувати владу про речі, які "з боку міста необхідно поправити".

Для цього працює відповідна "гаряча лінія": 15-80.

Буржуйки рятують від холоду не лише військових, але й цивільних (фото: city-adm.lviv.ua)

Скільки черг Пунктів незламності напрацювали в місті

В цілому у Львові було напрацьовано три черги локацій Пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв:

перша черга - 21 пункт;

друга черга - 147 пунктів;

третя черга - близько тисячі локацій.

Мешканцям і гостям міста пояснили, що всі вони "будуть запускатися в роботу залежно від ситуації й потреби".

Уточнюється, що одним із Пунктів незламності першої черги є локація у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вулиця Костя Левицького, 67).

Голова району Юрій Лукашевський зауважив, що цей пункт оснащений всім необхідним, щоб:

розпочати свою роботу у будь-який момент;

забезпечити найнеобхідніші потреби мешканців при відсутності тепла й електроенергії.

"Тут є дві буржуйки, запас дров для них, запас води у баку на тисячу літрів, душ, туалети, доступ до інтернет-зв'язку через старлінки. Також тут можна зробити собі гарячий чай чи каву. У разі крайньої загрози - тут є два входи й виходи", - розповів посадовець.

Він додав, що автономне живлення там забезпечують сонячні панелі й дизельний генератор.

"Наш Пункт незламності разом із тим є укриттям. Мешканці району ним активно користуються. Зокрема минулого обстрілу тут було більше 80 людей. І це, як на мене, важлива функція Пункту незламності, адже війна триває. Тому зараз це приміщення відкрите на випадок повітряної тривоги", - підсумував Лукашевський.

Де відкриватимуть 21 Пункт незламності першої черги

Пункти незламності першої черги - це 21 локація у шістьох районах Львова.

Планується орієнтовно, що вони будуть відкриті:

з 08:00;

до 18:00.

Водночас за потреби Пункти незламності в місті працюватимуть цілодобово.

21 Пункт незламності першої черги у Львові (інфографіка: city-adm.lviv.ua)

Нижче наводимо адреси Пунктів незламності першої черги.

Залізничний район:

вул. Виговського, 34 - Залізнична РА, 1 поверх, хол;

вул. Повітряна, 20 - ЛКП "Супутник";

вул. Широка, 86 б - ЛКП "Левандівка".

Галицький район:

вул. Ф. Ліста, 1 - Галицька РА;

вул. Городоцька, 36 - Академічний театр ім. Лесі Українки;

вул. Сербська, 13 - ЛКП "Старий Львів".

Франківський район:

вул. Генерала Т. Чупринки, 85 - Франківська РА;

вул. Софії Караффи-Корбут, 10 - ЛКП "Магістральне";

вул. Володимира Великого, 18 (14 а) - ЛКП "Львівський кіноцентр";

вул. Кульпарківська, 131 - ЛКП "Південне".

Шевченківський район:

вул. Мазепи, 11 - ЛКП "Балатон";

вул. Липинського, 11 - Шевченківська РА;

вул. Кушевича, 1 - Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;

вул. Варшавська, 64 - ЛКП "Варшавське-407";

вул. Шевченка, 350 а - ЛКП "Рясне-402";

вул. Величковського, 58 - СЗШ №100.

Личаківський район:

вул. Пасічна, 49б - ЛКП "Господар";

вул. К. Левицького, 67 - Личаківська РА.

Сихівський район: