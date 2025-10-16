Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса)

Львов готовится к сложной зиме. Планируется, в частности, запуск в работу первой очереди Пунктов несокрушимости на фоне похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что во Львове "эту неделю и следующую продолжается тестирование функционирования всех систем города".
Так, с прошлой недели начали проверку готовности к работе в чрезвычайной ситуации объектов критической инфраструктуры.
Уже была протестирована работа светофоров в условиях отсутствия электроэнергии.
"А с понедельника на этой неделе, под координацией глав районов, проводим проверку жилого фонда. Проверяем каждый дом, зажигаем каждую буржуйку, включаем генераторы, чтобы убедиться насколько качественно они смогут работать", - поделился Москаленко.
Уточняется, что по состоянию на 15 октября во Львове было проверено уже более 500 многоэтажных домов.
В ближайшее время планируется "тестирование водоснабжения", работы общественного транспорта (на случай отсутствия централизованного электроснабжения).
"Проверяем также работу Пунктов несокрушимости первой очереди - это 21 локация. Обращу внимание, что на субботу-воскресенье (18-19 октября, - Ред.) прогнозируют похолодание, а со вторника будет потепление. Поэтому мы мониторим погоду и готовимся развернуть работу первой очереди Пунктов несокрушимости", - сообщил заместитель городского главы.
Согласно информации Москаленко, отопление в городе подают сейчас в 286 объектов - школы, садики, больницы.
"И на сегодня мы уже использовали половину лимита газа, который предоставлен Львову на октябрь", - подчеркнул он.
Учитывая такую ситуацию, всех жителей города просят готовиться к сложной зиме:
"Это все может быть нужно, чтобы пройти эту непростую зиму", - отметил Москаленко.
Кроме того, он попросил граждан информировать власть о вещах, которые "со стороны города необходимо поправить".
Для этого работает соответствующая "горячая линия": 15-80.
В целом во Львове было наработано три очереди локаций Пунктов несокрушимости, которые будут разворачивать свою работу в случаях различных сценариев:
Жителям и гостям города объяснили, что все они "будут запускаться в работу в зависимости от ситуации и потребности".
Уточняется, что одним из Пунктов несокрушимости первой очереди является локация в помещении Лычаковской районной администрации (улица Костя Левицкого, 67).
Глава района Юрий Лукашевский отметил, что этот пункт оснащен всем необходимым, чтобы:
"Здесь есть две буржуйки, запас дров для них, запас воды в баке на тысячу литров, душ, туалеты, доступ к интернет-связи через старлинки. Также здесь можно сделать себе горячий чай или кофе. В случае крайней угрозы - здесь есть два входа и выхода", - рассказал чиновник.
Он добавил, что автономное питание там обеспечивают солнечные панели и дизельный генератор.
"Наш Пункт несокрушимости вместе с тем является укрытием. Жители района им активно пользуются. В частности, при прошлом обстреле здесь было более 80 человек. И это, на мой взгляд, важная функция Пункта несокрушимости, ведь война продолжается. Поэтому сейчас это помещение открыто на случай воздушной тревоги", - подытожил Лукашевский.
Пункты несокрушимости первой очереди - это 21 локация в шести районах Львова.
Планируется ориентировочно, что они будут открыты:
В то же время при необходимости Пункты несокрушимости в городе будут работать круглосуточно.
Ниже приводим адреса Пунктов несокрушимости первой очереди.
Железнодорожный район:
Галицкий район:
Франковский район:
Шевченковский район:
Лычаковский район:
Сиховский район:
