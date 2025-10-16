Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса)

Как именно готовится Львов к похолоданию и зиме

Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что во Львове "эту неделю и следующую продолжается тестирование функционирования всех систем города".

Так, с прошлой недели начали проверку готовности к работе в чрезвычайной ситуации объектов критической инфраструктуры.

Уже была протестирована работа светофоров в условиях отсутствия электроэнергии.

"А с понедельника на этой неделе, под координацией глав районов, проводим проверку жилого фонда. Проверяем каждый дом, зажигаем каждую буржуйку, включаем генераторы, чтобы убедиться насколько качественно они смогут работать", - поделился Москаленко.

Уточняется, что по состоянию на 15 октября во Львове было проверено уже более 500 многоэтажных домов.

В ближайшее время планируется "тестирование водоснабжения", работы общественного транспорта (на случай отсутствия централизованного электроснабжения).

"Проверяем также работу Пунктов несокрушимости первой очереди - это 21 локация. Обращу внимание, что на субботу-воскресенье (18-19 октября, - Ред.) прогнозируют похолодание, а со вторника будет потепление. Поэтому мы мониторим погоду и готовимся развернуть работу первой очереди Пунктов несокрушимости", - сообщил заместитель городского главы.

О чем власть просит местных жителей

Согласно информации Москаленко, отопление в городе подают сейчас в 286 объектов - школы, садики, больницы.

"И на сегодня мы уже использовали половину лимита газа, который предоставлен Львову на октябрь", - подчеркнул он.

Учитывая такую ситуацию, всех жителей города просят готовиться к сложной зиме:

проверить в своих домах (независимо от того, дом ли это ЛКП или ОСМД) работу генераторов, буржуек, есть ли запасы дров;

проверить, утеплены ли окна, нет ли щелей в дверных проемах и др;

иметь заряженные аккумуляторы, запасы воды, теплую одежду.

"Это все может быть нужно, чтобы пройти эту непростую зиму", - отметил Москаленко.

Кроме того, он попросил граждан информировать власть о вещах, которые "со стороны города необходимо поправить".

Для этого работает соответствующая "горячая линия": 15-80.

Буржуйки спасают от холода не только военных, но и гражданских (фото: city-adm.lviv.ua)

Сколько очередей Пунктов несокрушимости наработали в городе

В целом во Львове было наработано три очереди локаций Пунктов несокрушимости, которые будут разворачивать свою работу в случаях различных сценариев:

первая очередь - 21 пункт;

вторая очередь - 147 пунктов;

третья очередь - около тысячи локаций.

Жителям и гостям города объяснили, что все они "будут запускаться в работу в зависимости от ситуации и потребности".

Уточняется, что одним из Пунктов несокрушимости первой очереди является локация в помещении Лычаковской районной администрации (улица Костя Левицкого, 67).

Глава района Юрий Лукашевский отметил, что этот пункт оснащен всем необходимым, чтобы:

начать свою работу в любой момент;

обеспечить самые необходимые потребности жителей при отсутствии тепла и электроэнергии.

"Здесь есть две буржуйки, запас дров для них, запас воды в баке на тысячу литров, душ, туалеты, доступ к интернет-связи через старлинки. Также здесь можно сделать себе горячий чай или кофе. В случае крайней угрозы - здесь есть два входа и выхода", - рассказал чиновник.

Он добавил, что автономное питание там обеспечивают солнечные панели и дизельный генератор.

"Наш Пункт несокрушимости вместе с тем является укрытием. Жители района им активно пользуются. В частности, при прошлом обстреле здесь было более 80 человек. И это, на мой взгляд, важная функция Пункта несокрушимости, ведь война продолжается. Поэтому сейчас это помещение открыто на случай воздушной тревоги", - подытожил Лукашевский.

Где будут открывать 21 Пункт несокрушимости первой очереди

Пункты несокрушимости первой очереди - это 21 локация в шести районах Львова.

Планируется ориентировочно, что они будут открыты:

з 08:00;

до 18:00.

В то же время при необходимости Пункты несокрушимости в городе будут работать круглосуточно.

21 Пункт несокрушимости первой очереди во Львове (инфографика: city-adm.lviv.ua)

Ниже приводим адреса Пунктов несокрушимости первой очереди.

Железнодорожный район:

ул. Выговского, 34 - Железнодорожная РА, 1 этаж, холл;

ул. Воздушная, 20 - ЛКП "Супутник";

ул. Широкая, 86 б - ЛКП "Левандівка".

Галицкий район:

ул. Ф. Листа, 1 - Галицкая РА;

ул. Городецкая, 36 - Академический театр им. Леси Украинки;

ул. Сербская, 13 - ЛКП "Старий Львів".

Франковский район:

ул. Генерала Т. Чупринки, 85 - Франковская РА;

ул. Софии Караффы-Корбут, 10 - ЛКП "Магістральне";

ул. Владимира Великого, 18 (14 а) - ЛКП "Львівський кіноцентр";

ул. Кульпарковская, 131 - ЛКП "Південне".

Шевченковский район:

ул. Мазепы, 11 - ЛКП "Балатон";

ул. Липинского, 11 - Шевченковская РА;

ул. Кушевича, 1 - Городской дворец культуры им. Г. Хоткевича;

ул. Варшавская, 64 - ЛКП "Варшавське-407";

ул. Шевченко, 350 а - ЛКП "Рясне-402";

ул. Величковского, 58 - СОШ №100.

Лычаковский район:

ул. Пасечная, 49б - ЛКП "Господар";

ул. К. Левицкого, 67 - Лычаковская РА.

Сиховский район: