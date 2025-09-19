Резервне живлення та зв’язок: як на Кіровоградщині готують "Пункти незламності" до зими

На Кіровоградщині розпочалася перевірка готовності "Пунктів незламності" та резервного енергоживлення напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича .

За його словами, через щоденні обстріли житлових кварталів та критичної інфраструктури важливо забезпечити людям доступ до тепла, світла та зв’язку навіть у найскладніших умовах.

"Дав завдання керівникам усіх громад перевірити генераторний парк, справність резервного живлення, засоби зв’язку та чіткий алгоритм взаємодії між громадами, ДСНС, поліцією, енергетиками та військовими адміністраціями", - наголосив Райкович.

Він підкреслив, що "Пункти незламності" мають бути в постійній готовності, адже це місця, де можна зігрітися, підзарядити телефон, отримати інтернет і допомогу.

Очільник ОВА закликав жителів області бути пильними, завжди тримати зарядженими гаджети та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.