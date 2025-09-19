Резервне живлення та зв’язок: як на Кіровоградщині готують "Пункти незламності" до зими
На Кіровоградщині розпочалася перевірка готовності "Пунктів незламності" та резервного енергоживлення напередодні зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
За його словами, через щоденні обстріли житлових кварталів та критичної інфраструктури важливо забезпечити людям доступ до тепла, світла та зв’язку навіть у найскладніших умовах.
"Дав завдання керівникам усіх громад перевірити генераторний парк, справність резервного живлення, засоби зв’язку та чіткий алгоритм взаємодії між громадами, ДСНС, поліцією, енергетиками та військовими адміністраціями", - наголосив Райкович.
Він підкреслив, що "Пункти незламності" мають бути в постійній готовності, адже це місця, де можна зігрітися, підзарядити телефон, отримати інтернет і допомогу.
Очільник ОВА закликав жителів області бути пильними, завжди тримати зарядженими гаджети та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
