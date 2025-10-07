Осінь без тепла? У Миколаєві пояснили, чому відтерміновують опалювальний сезон

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма під час брифінгу за результатами засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Підготовка та старт опалювального сезону в місті

Під час спілкування з журналістами, очільник Миколаївської ОВА пояснив, що цього року влада намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті якомога довше в цілях економії.

Він висловив сподівання, що "відсоток готовності до опалювального сезону - під 100%" та повідомив, що систему та всі необхідні мережі "продавлюють" для того, щоб вони були готові для запуску тепла.

"Я розумію, що цього року в рамках економії ми будемо намагатися згідно закону якомога пізніше запустити опалювальний сезон. Тому що розуміємо важкість цього року", - наголосив посадовець.

Водночас він зауважив, що "юридично багато ОСМД та користувачів не підписали документи" та "не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис".

"Тому юридично - відсоток готовності малий. Ми дивимося зараз на погоду і сподіваємося, що вона буде теплою", - пояснив Кім.

Він додав, що всі необхідні для запуску опалення роботи вже проводяться.

"Систему ми проганяємо першочергово, щоб не було аварій. Температура все одно поступово подається. Підготовчі роботи проводяться... Сподіваюся, що попри зношення системи, цього року не буде аварій, хоча ми від цього не застраховані", - поділився очільник ОВА.

За його словами, станом на зараз "тиск вже перевірений".

"Температура на носії подаватися буде поступово. Але через три дні після середньодобової температури, яка має бути для включення опалення", - зауважив Кім.

Він додав, що опалювальний сезон в Миколаєві буде запускатись вчасно, але з огляду на погоду. Тобто заздалегідь тепло вмикати не будуть.

Тим часом голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що по місту - багато розривів на тепломережах "Миколаївської ТЕЦ" (яка за фінансуванням НАК "Нафтогаз" масштабно замінює мережі вперше за останні 50 років).

"Багато хто з миколаївців переживає за вулицю Маріупольську, де вперше за часи незалежності, мабуть, за останні 50 років - повністю перекладені нові мережі. Також це стосується вулиці Пограничної. Вже частина цих мереж нових заповнена водою. Вчора на нараді доповідали, що вони закачуються водою, перевіряється тиск", - розповів очільник міста.

Він визнав, що всі переживають щодо роботи самої Миколаївської ТЕЦ (адже минулого року РФ її атакувала та повністю зруйнувала потужності з генерації).

"Цього року ми робимо всю роботу, щоб на випадок повторення такої ситуації - мінімізувати ризики для миколаївців, що вони замерзнуть. Але треба розуміти те, що Росія - країна-терорист, яка буде атакувати далі. І не лише системи опалювання, але системи транспортування газу...сховища", - наголосив посадовець.

Насамкінець Сєнкевич підтвердив, що "при таких теплих температурах, які є зараз", опалення в місті включати не будуть.

"Якщо там буде перепад - пониження температури, знову підвищення, - щоб не очікували громадяни, що буде включатись моментально опалення. Тому що і наявність газу, і стан мереж для транспортування сьогодні знаходиться, скажімо так, не в найкращому стані", - підсумував він.