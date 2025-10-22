UA

Лувр вперше відкрився після пограбування, яке завдало збитків на 88 млн євро

Лувр вперше відкрився після пограбування, яке завдало збитків на 88 млн євро

Фото: це було найдовше закриття музею з часів пандемії COVID ()
Автор: Маловічко Юлія

Музей Лувр, який у неділю тимчасово закрився після одного з найбільш резонансних пограбувань у своїй історії, 22 жовтня відкрив свої двері для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на французьке видання Le Parisien.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що розслідування пограбування музею все ще триває. Справу веде Бригада боротьби з бандитизмом (BRB) у взаємодії з Офісом боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC), залучено понад сто слідчих.

Однак на цей час жодного підозрюваного не затримано.

Після пограбування музей планував відкритися у понеділок, але через непорозуміння між відвідувачами евакуювали, і Лувр залишався закритим.

З урахуванням звичайного для Лувру вихідного у вівторок, музей був недоступний для публіки майже три дні.

Подібні обмеження спостерігались під час пандемії COVID‑19 чи вимушених закриттів через страйки та терористичні атаки.

Пограбування Лувру

У неділю 19 жовтня музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро.

Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.

Що саме поцупили злодії

РБК-Україна писало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі.

Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Злодії вкрали також намисто (кольє) із сапфірового ювелірного набору і сережки з нього.

Інші коштовності, які теж забрали з собою крадії - смарагдове намисто (кольє) та пара смарагдових сережок. Їх Наполеон подарував другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській).

