Лувр вперше відкрився після пограбування, яке завдало збитків на 88 млн євро

Музей Лувр, який у неділю тимчасово закрився після одного з найбільш резонансних пограбувань у своїй історії, 22 жовтня відкрив свої двері для відвідувачів.
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що розслідування пограбування музею все ще триває. Справу веде Бригада боротьби з бандитизмом (BRB) у взаємодії з Офісом боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC), залучено понад сто слідчих.
Однак на цей час жодного підозрюваного не затримано.
Після пограбування музей планував відкритися у понеділок, але через непорозуміння між відвідувачами евакуювали, і Лувр залишався закритим.
З урахуванням звичайного для Лувру вихідного у вівторок, музей був недоступний для публіки майже три дні.
Подібні обмеження спостерігались під час пандемії COVID‑19 чи вимушених закриттів через страйки та терористичні атаки.
У неділю 19 жовтня музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро.
Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.
Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.
Злодії вкрали також намисто (кольє) із сапфірового ювелірного набору і сережки з нього.
Інші коштовності, які теж забрали з собою крадії - смарагдове намисто (кольє) та пара смарагдових сережок. Їх Наполеон подарував другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській).