Лувр вперше відкрився після пограбування, яке завдало збитків на 88 млн євро

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що розслідування пограбування музею все ще триває. Справу веде Бригада боротьби з бандитизмом (BRB) у взаємодії з Офісом боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC), залучено понад сто слідчих.

Однак на цей час жодного підозрюваного не затримано.

Після пограбування музей планував відкритися у понеділок, але через непорозуміння між відвідувачами евакуювали, і Лувр залишався закритим.

З урахуванням звичайного для Лувру вихідного у вівторок, музей був недоступний для публіки майже три дні.

Подібні обмеження спостерігались під час пандемії COVID‑19 чи вимушених закриттів через страйки та терористичні атаки.