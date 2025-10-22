Лувр впервые открылся после ограбления, которое нанесло ущерб на 88 млн евро

Музей Лувр, который в воскресенье временно закрылся после одного из самых резонансных ограблений в своей истории, 22 октября открыл свои двери для посетителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что расследование ограбления музея все еще продолжается. Дело ведет Бригада борьбы с бандитизмом (BRB) во взаимодействии с Офисом борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (OBC), привлечено более ста следователей.
Однако на данный момент ни один подозреваемый не задержан.
После ограбления музей планировал открыться в понедельник, но из-за недоразумений между посетителями эвакуировали, и Лувр оставался закрытым.
С учетом обычного для Лувра выходного во вторник, музей был недоступен для публики почти три дня.
Подобные ограничения наблюдались во время пандемии COVID-19 или вынужденных закрытий из-за забастовок и террористических атак.
В воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.
Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.
РБК-Украина писало, какие драгоценности забрали преступники из знаменитого музея в Париже.
Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.
Нападавшие унесли также ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора и серьги из него.
Другие драгоценности, которые тоже забрали с собой злоумышленники - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек. Их Наполеон подарил второй жене (Марии-Луизе Австрийской).