Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Лувр впервые открылся после ограбления, которое нанесло ущерб на 88 млн евро

Фото: это было самое долгое закрытие музея со времен пандемии COVID ()
Автор: Маловичко Юлия

Музей Лувр, который в воскресенье временно закрылся после одного из самых резонансных ограблений в своей истории, 22 октября открыл свои двери для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что расследование ограбления музея все еще продолжается. Дело ведет Бригада борьбы с бандитизмом (BRB) во взаимодействии с Офисом борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (OBC), привлечено более ста следователей.

Однако на данный момент ни один подозреваемый не задержан.

После ограбления музей планировал открыться в понедельник, но из-за недоразумений между посетителями эвакуировали, и Лувр оставался закрытым.

С учетом обычного для Лувра выходного во вторник, музей был недоступен для публики почти три дня.

Подобные ограничения наблюдались во время пандемии COVID-19 или вынужденных закрытий из-за забастовок и террористических атак.

Ограбление Лувра

В воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

Что именно украли воры

РБК-Украина писало, какие драгоценности забрали преступники из знаменитого музея в Париже.

Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Нападавшие унесли также ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора и серьги из него.

Другие драгоценности, которые тоже забрали с собой злоумышленники - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек. Их Наполеон подарил второй жене (Марии-Луизе Австрийской).

ФранцияПариж