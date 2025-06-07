У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня

У Луцьку рятувальники виявили тіло другої людини, що загинула внаслідок атаки російських загарбників у ніч на п'ятницю, 6 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи завершені. Кількість загиблих внаслідок удару РФ по місту зросла до двох людей.
"Сьогодні вранці під завалами зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали, що вчора було деблоковано тіло чоловіка, а загальна кількість постраждалих становить 30 людей.
Працівники евакуювали п'ять людей і декілька домашніх тварин. Суттєво пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.
"На місці працювали рятувальники, волонтери "Червоного Хреста", психологи ДСНС та поліції. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям", - додали рятувальники.
У ДСНС також оприлюднили свіжі фото і відео з місця пошуково-рятувальної операції.
В ніч на 6 червня російський агресор реалізував "удар помсти" за знищення СБУ літаків російської стратегічної авіації, що сталося 1 червня. Впродовж ночі по Україні було випущено більше 400 ударних дронів та понад 40 ракет різних типів.
Луцьк став одним із міст, що найбільше постраждало від атаки - росіяни атакували з 1 ночі до 6 ранку.
Зокрема, агресор випустив по місту 15 дронів і шість ракет.
Внаслідок обстрілу, були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, навчальні заклади.
Крім того, ракети пошкодили готель, в якому перебували спортсмени збірної України з легкої атлетики.
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