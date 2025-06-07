У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня

Масований обстріл Луцька

В ніч на 6 червня російський агресор реалізував "удар помсти" за знищення СБУ літаків російської стратегічної авіації, що сталося 1 червня. Впродовж ночі по Україні було випущено більше 400 ударних дронів та понад 40 ракет різних типів.

Луцьк став одним із міст, що найбільше постраждало від атаки - росіяни атакували з 1 ночі до 6 ранку.

Зокрема, агресор випустив по місту 15 дронів і шість ракет.

Внаслідок обстрілу, були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, навчальні заклади.

Крім того, ракети пошкодили готель, в якому перебували спортсмени збірної України з легкої атлетики.

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