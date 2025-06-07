В Луцке возросло число жертв ночной российской атаки 6 июня

В Луцке спасатели обнаружили тело второго человека, погибшего в результате атаки российских захватчиков в ночь на пятницу, 6 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены. Количество погибших в результате удара РФ по городу возросло до двух человек.
"Сегодня утром под завалами разрушенного подъезда 9-этажного дома в Луцке было найдено тело девушки", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что вчера было деблокировано тело мужчины, а общее количество пострадавших составляет 30 человек.
Работники эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Существенно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.
"На месте работали спасатели, волонтеры "Красного Креста", психологи ГСЧС и полиции. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям", - добавили в спасатели.
В ГСЧС также обнародовали свежие фото и видео с места поисково-спасательной операции.
В ночь на 6 июня российский агрессор осуществил "удар мести" за уничтожение СБУ самолетов российской стратегической авиации, которое произошло 1 июня. В течение ночи по Украине было выпущено более 400 ударных дронов и свыше 40 ракет различных типов.
Луцк стал одним из городов, который больше всего пострадал от атаки - россияне атаковали с 1 ночи до 6 утра.
В частности, агрессор выпустил по городу 15 дронов и шесть ракет.
Вследствие обстрела, были повреждены многоквартирные дома, автомобили, учебные заведения.
Кроме того, ракеты повредили гостиницу, в которой находились спортсмены сборной Украины по легкой атлетике.
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