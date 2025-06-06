У Луцьку кількість постраждалих через удар Росії зросла до 30

У Луцьку рятувальники продовжують розбирати завали після нічної атаки Росії. Відомо вже про 30 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram .

Там також розгорнули "Пункт незламності" для допомоги жителям.

Рятувальники уточнили, що на місці також працюють волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС і всі необхідні служби.

"Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Удар по Луцьку

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти атакували територію України дронами та ракетами.

Однією з цілей росіян став Луцьк. По ньому вони запустили 15 дронів і шість ракет.

Уже вдень стало відомо, що під завалами виявили тіло молодого хлопця. Рятувальники почали його деблокувати.

Також у Луцьку місцева влада розпорядилася посилити патрулювання, оскільки жителі, чиє житло було пошкоджено внаслідок атаки, побоюються, що в них можуть вкрасти майно.

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