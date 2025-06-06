У Луцьку кількість постраждалих через удар Росії зросла до 30
У Луцьку рятувальники продовжують розбирати завали після нічної атаки Росії. Відомо вже про 30 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
"Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб", - ідеться в повідомленні ДСНС.
Фото: рятувальники розбирають завали в Луцьку (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники уточнили, що на місці також працюють волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС і всі необхідні служби.
Там також розгорнули "Пункт незламності" для допомоги жителям.
Удар по Луцьку
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти атакували територію України дронами та ракетами.
Однією з цілей росіян став Луцьк. По ньому вони запустили 15 дронів і шість ракет.
Уже вдень стало відомо, що під завалами виявили тіло молодого хлопця. Рятувальники почали його деблокувати.
Також у Луцьку місцева влада розпорядилася посилити патрулювання, оскільки жителі, чиє житло було пошкоджено внаслідок атаки, побоюються, що в них можуть вкрасти майно.
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