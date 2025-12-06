У Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи: сталася пожежа

У Луцьку пролунали вибухи на тлі ранкової атаки російських дронів, які зайшли на область із кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram та "Суспільне".

Повітряні сили о 6:19 попередили про рух ударних дронів з боку Рівненщини, після чого міський голова повідомив, що до міста прямували три російські дрони з різних напрямків.

Перші вибухи пролунали близько 7:20, у цей час працювала протиповітряна оборона. Уже за кілька хвилин у місті знову зафіксували повторні звуки вибухів.

Після ударів в одному з мікрорайонів помітили сильне задимлення.

За даними міського голови, унаслідок атаки спалахнули продуктові склади.