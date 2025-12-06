У Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи: сталася пожежа
У Луцьку пролунали вибухи на тлі ранкової атаки російських дронів, які зайшли на область із кількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram та "Суспільне".
Повітряні сили о 6:19 попередили про рух ударних дронів з боку Рівненщини, після чого міський голова повідомив, що до міста прямували три російські дрони з різних напрямків.
Перші вибухи пролунали близько 7:20, у цей час працювала протиповітряна оборона. Уже за кілька хвилин у місті знову зафіксували повторні звуки вибухів.
Після ударів в одному з мікрорайонів помітили сильне задимлення.
За даними міського голови, унаслідок атаки спалахнули продуктові склади.
Обстріл України
У ніч на 6 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу після зльоту російського МіГ-31К та можливих ракетних пусків. У напрямку столиці зафіксували швидкісні цілі, ППО відпрацювала одразу. Про наслідки атаки по Києву поки не повідомляють.
У Київській області через російську атаку отримали поранення троє людей. У Вишгородському районі травм зазнала 46-річна жінка, її доправили до лікарні. Ще одна мешканка отримала легкі поранення на місці. У Фастові постраждав 42-річний чоловік.
Окрім того, на одній із ділянок залізниці через атаку було пошкоджено колії, тому "Укрзалізниця" внесла зміни в розклад приміських поїздів, що вплинуло на кілька маршрутів у столичному регіоні.