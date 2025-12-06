ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Укрзалізниця" терміново змінює графіки руху поїздів: список рейсів, які скасували

Україна, Субота 06 грудня 2025 07:30
UA EN RU
"Укрзалізниця" терміново змінює графіки руху поїздів: список рейсів, які скасували Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасія

Нічне пошкодження колій на ключовому напрямку "Укрзалізниці" призвело до термінових коригувань руху приміських поїздів, що зачепило одразу кілька маршрутів у столичному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, "Укрзалізниця" змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Які поїзди скасовано на 6 грудня

За оперативною інформацією, сьогодні не курсуватимуть такі рейси:

  • №6851 Чернігів - Славутич

  • №6854 Славутич - Чернігів

  • №6853 Чернігів - Славутич

  • №6856 Славутич - Чернігів

  • №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6491 Фастів-1 - Житомир

  • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

  • №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

  • №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6540 Фастів-1 - Святошино

Що важливо враховувати пасажирам

Попри оперативне відновлення інфраструктури "Укрзалізниці", повноцінний рух за низкою напрямків сьогодні неможливий.

Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

Нагадуємо, що у ніч на 6 грудня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: після зльоту російського МіГ-31К Повітряні сили попередили про можливу ракетну атаку, потім зафіксували пуски швидкісних цілей у напрямку Києва, де ППО одразу розпочала роботу. Про наслідки атаки поки що не повідомляють.

Зазначимо, що внаслідок нічної атаки по Київській області місцева влада повідомила про трьох поранених. У Вишгородському районі постраждала 46-річна жінка: у неї діагностовано осколкові травми руки, грудей і спини, а також ушкодження шийного відділу хребта, її доправили в лікарню. Ще одна мешканка, 40 років, отримала рану щоки, і після огляду медиків допомогу їй надали на місці. У Фастові травмовано 42-річного чоловіка з ушкодженням гомілки, його стан не потребував госпіталізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Укрзалізниця Обстріл Києва
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни