В Луцке на фоне атаки дронов прогремели взрывы: произошел пожар

В Луцке прогремели взрывы на фоне утренней атаки российских дронов, которые зашли на область с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram и "Суспільне".

Воздушные силы в 6:19 предупредили о движении ударных дронов со стороны Ровенской области, после чего городской голова сообщил, что в город направлялись три российских дрона с разных направлений.

Первые взрывы прогремели около 7:20, в это время работала противовоздушная оборона. Уже через несколько минут в городе снова зафиксировали повторные звуки взрывов.

После ударов в одном из микрорайонов заметили сильное задымление.

По данным городского головы, в результате атаки вспыхнули продуктовые склады.