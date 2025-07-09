У Луцьку на тлі атаки дронів працює ППО: що відомо

Луцьк масовано атакують російські ударні дрони. У місті чути вибухи, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Луцька Ігоря Поліщука.
О 02:35 військові повідомили про наближення до Луцька ударних дронів з різних напрямків.
Міський голова вперше повідомив про наближення безпілотника до міста о 02:22.
О 02:25 Поліщук повідомив про ще один дрон на підльоті до міста, а о 02:32 - про підльот третього дрона.
О 02:37 мер повторив інформацію про наближення дрона.
"Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк. Будьте в безпечному місці!", - написав Поліщук о 02:46.
Повітряні сили знову повідомили про рух дронів у напрямку міста з різних напрямків.
Моніторингові канали повідомляють про близько 5 безпілотників у районі Луцька.
В ніч на 9 липня російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Станом на 02:50 над Україною фіксується близько 170 ворожих безпілотників.
Серія вибухів на тлі повітряної атаки вже пролунала у Харкові.
Також вибухи через роботу ППО по ворожих "Шахедах" лунають у Києві.
У Броварському районі Київської області через атаку дронів поранено жінку 45 років.
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