Атака РФ на Київську область: поранено жінку, її госпіталізують

Російські окупанти в ніч на 9 липня, атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки в одному з районів поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашника.

"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні", - написав він.

Також глава ОВА уточнив, що попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Наразі надається вся необхідна медична допомога. За словами Калашника, більш детальна інформація буде згодом.

"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - резюмував начальник ОВА.