ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака РФ на Київську область: поранено жінку, її госпіталізують

Середа 09 липня 2025 01:57
UA EN RU
Атака РФ на Київську область: поранено жінку, її госпіталізують Фото: постраждалій надають всю необхідну допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 9 липня, атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки в одному з районів поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашника.

"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні", - написав він.

Також глава ОВА уточнив, що попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Наразі надається вся необхідна медична допомога. За словами Калашника, більш детальна інформація буде згодом.

"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - резюмував начальник ОВА.

Обстріл Київської області

Зазначимо, що ворог регулярно запускає в напрямку Київської області дрони. Атаки відбуваються практично щодня.

Наприклад, у ніч на 5 липня, внаслідок ворожої атаки фіксувалися наслідки в Бориспільському районі. Зокрема, було пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна в Україні
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях