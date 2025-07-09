ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Середа 09 липня 2025 00:10
UA EN RU
У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: в столиці працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 липня у Києві було чути звуки вибухів. Ворог атакує столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 00:04.

Через кілька хвилин мер попередив, що ворожий безпілотник заходить на центр міста.

Оновлено о 00:12

"Ворожі БпЛА фіксуються в небі над Києвом. Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги", - поінформували у Київській МВА.

Тим часом в столиці знову чути роботу ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останнім часом росіяни регулярно атакують Київ ударними дронами та ракетами різних типів.

Наприклад, у ніч на 7 липня обійшлося без постраждалих, але все ж таки через атаку дронів наслідки були в трьох районах - Деснянському, Солом'янському та Голосіївському.

Зокрема, було пошкоджено газову трубу та трубу водопостачання, автомобілі, фасад адмінбудівлі, а також фіксували пожежу.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях