У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

В ніч на 9 липня у Києві було чути звуки вибухів. Ворог атакує столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 00:04.

Через кілька хвилин мер попередив, що ворожий безпілотник заходить на центр міста.

Оновлено о 00:12

"Ворожі БпЛА фіксуються в небі над Києвом. Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги", - поінформували у Київській МВА.

Тим часом в столиці знову чути роботу ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.