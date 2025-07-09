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В Луцке на фоне атаки дронов работает ПВО: что известно

Автор: Валерий Савицкий

Луцк массированно атакуют российские ударные дроны. В городе слышны взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Луцка Игоря Полищука.

В 02:35 военные сообщили о приближении к Луцку ударных дронов с разных направлений.

Городской голова впервые сообщил о приближении беспилотника к городу в 02:22.

В 02:25 Полищук сообщил о еще одном дроне на подлете к городу, а в 02:32 - о подлете третьего дрона.

В 02:37 мэр повторил информацию о приближении дрона.

"Еще серия вражеских БПЛА курсом на Луцк. Будьте в безопасном месте!", - написал Полищук в 02:46.

Обновлено 03:17

Воздушные силы снова сообщили о движении дронов в направлении города с разных направлений.

Мониторинговые каналы сообщают о примерно 5 беспилотниках в районе Луцка.

Массированная воздушная атака РФ

В ночь на 9 июля российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

По состоянию на 02:50 над Украиной фиксируется около 170 вражеских беспилотников.

Серия взрывов на фоне воздушной атаки уже прозвучала в Харькове.

Также взрывы из-за работы ПВО по вражеским "Шахедам" раздаются в Киеве.

В Броварском районе Киевской области из-за атаки дронов ранена женщина 45 лет.

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ЛуцкАтака дронов