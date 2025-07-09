У Харкові лунають вибухи, місто атакують ударні дрони РФ
У Харкові чути звуки вибухів на тлі масованої атаки російських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Суспільне та Суспільне Харків.
Перший вибух у місті прогримів близько 01:57. Вже за хвилину пролунав другий вибух.
Близько 02:04 у місті було зафіксовано третій вибух, о 02:06 - четвертий, а о 02:07 - п'ятий вибух.
Дронова атака РФ
Нагадаємо, в ніч на 9 липня російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО. Станом на 02:00 у повітряному просторі України перебувають близько 170 ворожих безпілотників.
У Києві лунають вибухи на тлі атаки безпілотників.
У Київській області внаслідок атаки дронів поранено жінку 45 років.
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