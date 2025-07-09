У Харкові лунають вибухи, місто атакують ударні дрони РФ

У Харкові чути звуки вибухів на тлі масованої атаки російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Суспільне та Суспільне Харків.

Перший вибух у місті прогримів близько 01:57. Вже за хвилину пролунав другий вибух.

Близько 02:04 у місті було зафіксовано третій вибух, о 02:06 - четвертий, а о 02:07 - п'ятий вибух.