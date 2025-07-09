У Луцьку на тлі атаки дронів працює ППО: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Луцька Ігоря Поліщука.

О 02:35 військові повідомили про наближення до Луцька ударних дронів з різних напрямків.

Міський голова вперше повідомив про наближення безпілотника до міста о 02:22.

О 02:25 Поліщук повідомив про ще один дрон на підльоті до міста, а о 02:32 - про підльот третього дрона.

О 02:37 мер повторив інформацію про наближення дрона.

"Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк. Будьте в безпечному місці!", - написав Поліщук о 02:46.

Оновлено 03:17

Повітряні сили знову повідомили про рух дронів у напрямку міста з різних напрямків.

Моніторингові канали повідомляють про близько 5 безпілотників у районі Луцька.