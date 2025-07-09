ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Луцьку на тлі атаки дронів працює ППО: що відомо

Луцьк, Середа 09 липня 2025 02:54
UA EN RU
У Луцьку на тлі атаки дронів працює ППО: що відомо
Автор: Валерій Савицький

Луцьк масовано атакують російські ударні дрони. У місті чути вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Луцька Ігоря Поліщука.

О 02:35 військові повідомили про наближення до Луцька ударних дронів з різних напрямків.

Міський голова вперше повідомив про наближення безпілотника до міста о 02:22.

О 02:25 Поліщук повідомив про ще один дрон на підльоті до міста, а о 02:32 - про підльот третього дрона.

О 02:37 мер повторив інформацію про наближення дрона.

"Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк. Будьте в безпечному місці!", - написав Поліщук о 02:46.

Оновлено 03:17

Повітряні сили знову повідомили про рух дронів у напрямку міста з різних напрямків.

Моніторингові канали повідомляють про близько 5 безпілотників у районі Луцька.

Масована повітряна атака РФ

В ніч на 9 липня російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Станом на 02:50 над Україною фіксується близько 170 ворожих безпілотників.

Серія вибухів на тлі повітряної атаки вже пролунала у Харкові.

Також вибухи через роботу ППО по ворожих "Шахедах" лунають у Києві.

У Броварському районі Київської області через атаку дронів поранено жінку 45 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Атака дронів
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях