В Луцке на фоне атаки дронов работает ПВО: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Луцка Игоря Полищука.

В 02:35 военные сообщили о приближении к Луцку ударных дронов с разных направлений.

Городской голова впервые сообщил о приближении беспилотника к городу в 02:22.

В 02:25 Полищук сообщил о еще одном дроне на подлете к городу, а в 02:32 - о подлете третьего дрона.

В 02:37 мэр повторил информацию о приближении дрона.

"Еще серия вражеских БПЛА курсом на Луцк. Будьте в безопасном месте!", - написал Полищук в 02:46.

Обновлено 03:17

Воздушные силы снова сообщили о движении дронов в направлении города с разных направлений.

Мониторинговые каналы сообщают о примерно 5 беспилотниках в районе Луцка.