В Луцке на фоне атаки дронов работает ПВО: что известно
Луцк массированно атакуют российские ударные дроны. В городе слышны взрывы, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Луцка Игоря Полищука.
В 02:35 военные сообщили о приближении к Луцку ударных дронов с разных направлений.
Городской голова впервые сообщил о приближении беспилотника к городу в 02:22.
В 02:25 Полищук сообщил о еще одном дроне на подлете к городу, а в 02:32 - о подлете третьего дрона.
В 02:37 мэр повторил информацию о приближении дрона.
"Еще серия вражеских БПЛА курсом на Луцк. Будьте в безопасном месте!", - написал Полищук в 02:46.
Обновлено 03:17
Воздушные силы снова сообщили о движении дронов в направлении города с разных направлений.
Мониторинговые каналы сообщают о примерно 5 беспилотниках в районе Луцка.
Массированная воздушная атака РФ
В ночь на 9 июля российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
По состоянию на 02:50 над Украиной фиксируется около 170 вражеских беспилотников.
Серия взрывов на фоне воздушной атаки уже прозвучала в Харькове.
Также взрывы из-за работы ПВО по вражеским "Шахедам" раздаются в Киеве.
В Броварском районе Киевской области из-за атаки дронов ранена женщина 45 лет.
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