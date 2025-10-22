ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Луцьку тимчасово вимкнуть опалення: коли відновлять подачу тепла

Луцьк, Середа 22 жовтня 2025 11:04
UA EN RU
У Луцьку тимчасово вимкнуть опалення: коли відновлять подачу тепла Опалення вимкнуть через потепління (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Луцьку з 22 жовтня тимчасово призупинять подачу тепла до житлових будинків і установ. Таке рішення ухвалили через підвищення середньодобової температури повітря.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Луцької міської ради.

Причина зупинки опалення

Як зазначили в мерії, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найближчими днями в регіоні очікується потепління. Щоб раціонально використовувати енергоресурси, з 22 жовтня у Луцьку тимчасово припинять подачу теплоносія.

При цьому речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков заявив, що опалення відключать не лише побутовим споживачам, а й у школах, садочках та лікарнях.

Водночас у місті запевняють, що опалення відновлять оперативно, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів.

Яку погоду прогнозують у Луцьку

Додамо, що в Луцьку денна температура буде +10... +15 градусів 22, 23 та 24 жовтня. Відповідно середньодобова температура буде вище +8 градусів. У зв'язку з цим та з метою економії використання енергоресурсів ухвалили відповідне рішення.

Опалювальний сезон у Луцьку

Опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, коли стабільно опустилась температура нижче +8 градусів. Спершу тепло подали в дошкільні навчальні заклади, у школи та лікарняні, далі мали підключати житлові будинки.

Зміни до бюджету громади

Додамо, що на засіданні виконкому також ухвалили зміни до міського бюджету. Зокрема, Луцька громада отримала з державного бюджету субвенцію в розмірі майже 28,8 млн грн.

Ці кошти спрямують на забезпечення безоплатним харчуванням учнів молодших класів у школах міста.

Читайте також про те, що різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії в Україні більш як на 20% від початку місяця. Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках у всіх регіонах.

Раніше ми писали про те, що у Києві погода поки що дозволяє не починати опалювальний сезон в будинках. Опалення ввімкнули тільки у закладах соціальної сфери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Опалювальный сезон
Новини
РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки та АЗС, серед загиблих - немовля
РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки та АЗС, серед загиблих - немовля
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію