У Луцьку тимчасово вимкнуть опалення: коли відновлять подачу тепла
У Луцьку з 22 жовтня тимчасово призупинять подачу тепла до житлових будинків і установ. Таке рішення ухвалили через підвищення середньодобової температури повітря.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Луцької міської ради.
Причина зупинки опалення
Як зазначили в мерії, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найближчими днями в регіоні очікується потепління. Щоб раціонально використовувати енергоресурси, з 22 жовтня у Луцьку тимчасово припинять подачу теплоносія.
При цьому речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков заявив, що опалення відключать не лише побутовим споживачам, а й у школах, садочках та лікарнях.
Водночас у місті запевняють, що опалення відновлять оперативно, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів.
Яку погоду прогнозують у Луцьку
Додамо, що в Луцьку денна температура буде +10... +15 градусів 22, 23 та 24 жовтня. Відповідно середньодобова температура буде вище +8 градусів. У зв'язку з цим та з метою економії використання енергоресурсів ухвалили відповідне рішення.
Опалювальний сезон у Луцьку
Опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, коли стабільно опустилась температура нижче +8 градусів. Спершу тепло подали в дошкільні навчальні заклади, у школи та лікарняні, далі мали підключати житлові будинки.
Зміни до бюджету громади
Додамо, що на засіданні виконкому також ухвалили зміни до міського бюджету. Зокрема, Луцька громада отримала з державного бюджету субвенцію в розмірі майже 28,8 млн грн.
Ці кошти спрямують на забезпечення безоплатним харчуванням учнів молодших класів у школах міста.
Читайте також про те, що різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії в Україні більш як на 20% від початку місяця. Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках у всіх регіонах.
Раніше ми писали про те, що у Києві погода поки що дозволяє не починати опалювальний сезон в будинках. Опалення ввімкнули тільки у закладах соціальної сфери.