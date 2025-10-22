В Луцке временно отключат отопление: когда возобновят подачу тепла
В Луцке с 22 октября временно приостановят подачу тепла в жилые дома и учреждения. Такое решение приняли из-за повышения среднесуточной температуры воздуха.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луцкого городского совета.
Причина остановки отопления
Как отметили в мэрии, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление. Чтобы рационально использовать энергоресурсы, с 22 октября в Луцке временно прекратят подачу теплоносителя.
При этом представитель Государственного коммунального предприятия "Луцктепло" Антон Безносиков заявил, что отопление отключат не только бытовым потребителям, но и в школах, садиках и больницах.
В то же время в городе уверяют, что отопление восстановят оперативно, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов.
Какую погоду прогнозируют в Луцке
Добавим, что в Луцке дневная температура будет +10... +15 градусов 22, 23 и 24 октября. Соответственно среднесуточная температура будет выше +8 градусов. В связи с этим и с целью экономии использования энергоресурсов приняли соответствующее решение.
Отопительный сезон в Луцке
Отопительный сезон в Луцке стартовал 16 октября, когда стабильно опустилась температура ниже +8 градусов. Сначала тепло подали в дошкольные учебные заведения, в школы и больницы, дальше должны были подключать жилые дома.
Изменения в бюджет громады
Добавим, что на заседании исполкома также приняли изменения в городской бюджет. В частности, Луцкая громада получила из государственного бюджета субвенцию в размере почти 28,8 млн грн.
Эти средства направят на обеспечение бесплатным питанием учеником младших классов в школах города
Читайте также о том, что резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии в Украине более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах во всех регионах.
Ранее мы писали о том, что в Киеве погода пока позволяет не начинать отопительный сезон в домах. Отопление включили только в учреждениях социальной сферы.