UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луцьку пролунав вибух після фіксації ракети над містом

Ілюстративне фото: у Луцьку було чути вибух під час повітряної тривони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Луцьк під час нічної ворожої комбінованої повітряної атаки було чути вибух.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Луцьк".

Звук вибуху в районі Луцька пролунав приблизно о 04:27.

Зауважимо, що перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України закликали жителів Луцька перебувати в укриттях через фіксацію ворожої ракети.

Також варто додати, що окрім ракетного озброєння, місто трохи раніше було атаковане ворогом і за допомогою дрона-камікадзе типу "Шахед".

Повітряна атака РФ по Україні 

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше, вже вночі 22 червня, стало відомо про зліт на території РФ літака МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Крім того, був зафіксований зліт 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

Близько третьої години ночі в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога - через запуск російськими окупантами крилатих ракет. Крім того, дрони-камікадзе також фіксуються в повітряному просторі країни у низці областей.

Пізніше стало відомо про вибух у Вінницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуцькВибухРакетна атака