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В Луцке раздался взрыв после фиксации ракеты над городом

Иллюстративное фото: в Луцке был слышен взрыв во время воздушной тревоны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Луцк во время ночной вражеской комбинированной воздушной атаки был слышен взрыв.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Луцьк".

Звук взрыва в Луцке прозвучал примерно в 04:27.

Отметим, перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвали жителей Луцка оставаться в укрытии из-за фиксации вражеской ракеты.

Также стоит добавить, что кроме ракетного вооружения город чуть ранее был атакован врагом и с помощью дрона-камикадзе типа "Шахед".

Воздушная атака РФ по Украине

Напомним, поздно вечером 21 июня российские кафиры запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

Позже, уже ночью 22 июня, стало известно о взлете на территории РФ самолета МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Кроме того, был зафиксирован взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

Около трех часов ночи в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога - из-за запуска российскими оккупантами крылатых ракет. Кроме того, дроны-камикадзе также фиксируются в воздушном пространстве страны в ряде областей.

Позже стало известно о взрыве в Винницкой области.

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ЛуцкВзрывРакетная атака