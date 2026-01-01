У Луцьку прогриміли вибухи після попередження про загрозу "Шахедів"

"Ворожий БПЛА в сторону Луцька. Прошу бути в безпечному місці", - повідомляв міський голова після опівночі.

Потім стало відомо, що безпілотник росіян, що рухався на обласний центр, був локаційно втрачений. Однак далі під'єдналися вже групи дронів з регіону в напрямку Луцька.

"Ворожий БпЛА в напрямку Луцька зі сторони с. Цумань...2 ворожих БпЛА біля с. Цумань. Попередньо курс на Луцьк...Влітають в Луцьк...Ще один ворожий БпЛА влітає в Луцьк", - писав мер Ігор Поліщук.

Через деякий час Повітряні Сили сповістили про загрозу в повітрі, що рухалась на Луцьк зі сходу - повідомлення було опубліковане о 1:40. Місцевих закликали перебувати в укриттях.